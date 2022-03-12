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Sony Pictures призупиняє діяльність у Росії

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Sony Pictures призупиняє діяльність у Росії

Компанія Sony Pictures оголосила про припинення всієї діяльності в Росії через її вторгнення в Україну.

Як пише видання Variety, про це йдеться у заяві головного виконавчого директора Sony Pictures Entertainment Тоні Вінчікерра для співробітників, передає Інтерфакс-Україна. 

У своєму зверненні він повідомляє, що корпорація підтримує "багато компаній у всьому світі, які в даний час призупинили свою діяльність у Росії".

Зазначається, що компанія вже відклала цифрові релізи своїх проєктів, зокрема, фільму "Людина-павук. Немає шляху додому", а також заморозила операції з дистрибуції контенту на телебаченні. Крім того, обмежений доступ російським користувачам до аніме-сервісу Crunchyroll.

Раніше про зупинення роботи в Росії повідомила компанія Walt Disney.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Інтерфакс-Україна


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