Поліція Італії арештувала найбільшу у світі вітрильну яхту російського олігарха

Фінансова поліція Італії арештувала найбільшу у світі вітрильну яхту "A", яка належить російському олігарху Андрію Мельниченку.

Як пише la Repubblica, судно було побудовано в Німеччині у 2017 році, його вартість оцінюють у 530 млн євро, передає liga.net.

Зазначається, що судно перебувало в порту міста Трієст на сході Італії.

Довжина яхти становить 143 метри, ширина – 25 метрів, тоннаж – 12 700 тонн, висота щогл сягає близько ста метрів. Керує судном екіпаж із 54 осіб.

Мельниченко потрапив під санкції ЄС 9 березня як особа, наближена до Кремля. Він був присутній на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 24 лютого, на якій той пояснював своє рішення напасти на Україну.

ЄС вважає, що факт запрошення на зустріч із Путіним свідчить про те, що ця людина входить до близького оточення президента РФ і забезпечує значне джерело доходів уряду Росії.

Після потрапляння під санкції Мельниченко скоротив частку у своїх основних активах – Єврохім і Сибірська вугільна енергетична компанія – до 0%. Раніше йому належали 100% у Єврохімі та 92,2% у СВЕК.