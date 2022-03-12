eBay призупинив можливість продажу товарів учасниками з Росії

Найбільший у світі інтернет-аукціон eBay призупинив усі транзакції з російськими адресами через припинення роботи платіжних провайдерів та основних служб доставки.

Про це йдеться у повідомленні, направленому компанією зареєстрованим на майданчику продавцям із Росії, передає Інтерфакс.



За інформацією eBay, тепер в обліковому записі продавців із Росії буде встановлено статус "У відпустці". Усі їхні активні оголошення з фіксованою ціною будуть приховані з результатів пошуку, і покупці не зможуть придбати товари. Активні тематичні оголошення або оголошення у форматі аукціону буде завершено, а ставки на них скасовано.



"Якщо покупець раніше додав ваш товар у Список відстеження та спробує придбати його на момент використання налаштування "У відпустці", він не зможе завершити покупку. Покупцеві буде представлено повідомлення про те, що ви тимчасово не можете обробляти замовлення", - йдеться у повідомленні.



При цьому продавці з Росії зможуть оформляти нові підписки, змінювати рівень поточних або завершувати їх.