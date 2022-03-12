Українські ІТ-компанії пожертвували $24,5 мільйона на підтримку України

За підрахунками ІТ Ukraine Association, впродовж перших 10 днів війни в Україні українські ІТ-компанії зібрали $24,5 млн на підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зокрема, вітчизняні ІТ-компанії зібрали:

$12,1 млн на гуманітарні цілі;

$6,1 млн на підтримку ЗСУ;

$6,3 млн податків авансом.

Зазначається, що компанії також підтримують волонтерські ініціативи: збирають кошти за кордоном, постачають загони тероборони медикаментами, засобами захисту та комп’ютерним обладнанням і створюють онлайн-платформи для пошуку житла, допомоги армії тощо.

Як повідомлялося, ООН зібрав понад $300 мільйонів для допомоги біженцям з України