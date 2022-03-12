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Українські ІТ-компанії пожертвували $24,5 мільйона на підтримку України

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Українські ІТ-компанії пожертвували $24,5 мільйона на підтримку України

За підрахунками ІТ Ukraine Association, впродовж перших 10 днів війни в Україні українські ІТ-компанії зібрали $24,5 млн на підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зокрема, вітчизняні ІТ-компанії зібрали:

  • $12,1 млн на гуманітарні цілі;
  • $6,1 млн на підтримку ЗСУ;
  • $6,3 млн податків авансом.

Зазначається, що компанії також підтримують волонтерські ініціативи: збирають кошти за кордоном, постачають загони тероборони медикаментами, засобами захисту та комп’ютерним обладнанням і створюють онлайн-платформи для пошуку житла, допомоги армії тощо.

Як повідомлялося, ООН зібрав понад $300 мільйонів для допомоги біженцям з України

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Мінцифри


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А що пожертвували зі своїх статків на боротьбу з Манкуртією українські олігархи (в тім числі "реєстрові" патріоти)?
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12.03.2022 13:42 Відповісти
 
 