Ремонтні роботи на ЧАЕС розпочалися, але електропостачання ще не відновилось, – МАГАТЕ

Технічні фахівці розпочали ремонтні роботи пошкоджених електромереж захопленої російськими окупантами Чорнобильської АЕС.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гросі, передає НАЕК "Енергоатом".

За його словами, що наразі вдалось відремонтувати одну секцію. Проте, електроживлення не відновилось, що вказує на наявність пошкоджень мережі в інших місцях.

"Ремонтні роботи будуть продовжені не дивлячись на складу ситуацію за межами АЕС", – наголосив Гросі.

Водночас Гросі наголосив, що персоналу захопленої ЧАЕС доводиться працювати у все більш складних умовах.

"211 технічних працівників та співробітників служби охорони фактично живуть протягом двох тижнів на об’єкті. Є занепокоєння щодо доступності запасів продовольства", – йдеться у його заяві.

Раніше МАГАТЕ повідомило про втрату зв'язку з Чорнобильськими моніторинговими системами гарантій.

Як повідомлялося, 24 лютого Подоляк заявив, що після запеклих боїв Україна "втратила контроль над чорнобильським майданчиком". Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу підтвердив, що зараз російські війська контролюють Чорнобильську зону та об'єкти ЧАЕС.