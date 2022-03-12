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ВВП (1043) Росія (11617)

Росія за два тижні війни в Україні втратила $30 мільярдів свого ВВП

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Росія за два тижні війни в Україні втратила $30 мільярдів свого ВВП

За два тижні після вторгнення Росії в Україну агресор зазнав чи не найбільшого падіння з кризи 90-х, що вже скоротило ВВП Росії на $30 млрд, або 9% у 2022 році.

За прогнозами Bloomberg Economics, виробництво впало приблизно на 2%, що конкурує з річним скороченням під час пандемії в 2020 році, передає Економічна правда.

Прогнози економістів на наступний рік сильно відрізняються, починаючи від оцінки Інституту міжнародних фінансів про "дуже глибоку рецесіїю" у 15% до скорочення на 7%, яке оцінюють у JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs Group. Inc.

Водночас базовий прогноз Bank of America Corp. полягає в тому, що цього року ВВП впаде приблизно на 13%, при цьому можливе більш глибоке падіння, якщо закупівля енергоносіїв з Росії буде припинена.

Зараз прогноз вже вказує на великий економічний спад, хоча й базується на невеликому обсязі доступної інформації. Але попереду, ймовірно, набагато більш серйозний спад, з огляду на масштаби порушення в російській економіці.

При цьому прогнози можуть бути заниженими, адже базуються, зокрема, на вартості акцій, а тривале закриття ринку не дозволяє надати належну оцінку одному з чотирьох складників. Також враховується курс рубля до долара, дохідність євробондів та ціни на нафту.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Економічна правда


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показати весь коментар
12.03.2022 10:48 Відповісти
для росии это пыль. росию 30лет набивали баблом все страны европы и америки. росия хорошо вооружилась и готова к длительному марафону. Но у росии есть слабое место,как и у всех зажранных стран европы--люди.В европе сцикуны,в росии сцыкливые и тупые ленивые дикари.Сейчас в мире сложилисись идеальные условия для уничтожения росии,как государства террориста и источника всех зол на Земле.И если мировые сцыкуны помогут украинцам оружием и боеприпасами,то мы освободим весь мир от чумы 21века.Если засцат,то завтра эта орда будет насиловать их детей и баб,жечь и уничтожать их города,как сегодня наши.У сцыкливых гандонов ********** ************ еще пока есть шанс,но завтра его может небыть. ***** ваш еврогомосоюз и лизбовоенство,дайте оружие!!!Нато уже почти на коленях перед парашей,есть только американцы и турки,остальные -- перхоть.Кацабы их сожрут за неделю.Думайте ***********,помочь сегодня нам или завтра лежать в канаве без головы,или быть вечно рабами у дикарей в концлагерях.
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12.03.2022 10:51 Відповісти
 
 