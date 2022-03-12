ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% – Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Номінальний ВВП становив 5,45 трлн грн, а у розрахунку на одну особу – 131,94 тис. грн.

Крім того, Держстат уточнив, що зміна дефлятора у 2021 році склала 25,1%.



Також статистичне відомство покращило оцінку зростання ВВП у четвертому кварталі до 6,1% порівняно з початковою у 5,9%, зробленою на початку лютого. Зміна дефлятора становила 24,4%.



До того ж Держстат вже вдруге підвищив оцінку зростання ВВП у другому та третьому кварталах – відповідно до 6% з 5,7% та до 2,8% з 2,7%, тоді як спочатку він оцінив його відповідно у 5,4% та у 2,4%.



У першому кварталі 2021 року Держстат зафіксував спад української економіки на 2,2%.



"Дані ВВП за I-IV квартали 2021 року уточнені. Остаточні дані ВВП за 2021 рік будуть оприлюднені 30 грудня 2022 року, а за І-ІV квартали 2021 року – у березні 2023 року", - зазначило відомство.

Нагадаємо, ВВП України у четвертому кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року скоротився на 0,7%, тоді як за підсумками третього кварталу падіння становило 3,5%, за підсумками другого – 11,4%, першого – 1,3%. Загалом за підсумками 2020 року Держстат оцінив падіння української економіки у 4%.