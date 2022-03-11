Горілчана компанія Черняка на третій тиждень війни оголосила про відкликання ліцензій в Росії

Виробник алкоголю Global Spirits оголосила про відкликання ліцензії на виробництво продукції під своїми марками в Росії.

Про це свідчить заява компанії, оприлюднена на її офіційному сайті та на сторінці у Facebook.

"Міжнародна компанія Global Spirits з 2014 року припинила постачання продукції на російський ринок. У зв'язку з військовою агресією 24 лютого 2022 холдинг Global Spirits відкликав ліцензію на виробництво та дистрибуцію продукції на ринку Росії", – йдеться у повідомленні.

Global Spirits позиціонує себе як один із світових лідерів у виробництві алкоголю, найбільший у Європі міжнародний алкогольний холдинг.

До структури холдингу входять українські виробничі майданчики ЛГЗ "Хортиця" та "Одеський коньячний завод", а також дистрибуційна компанія "ДСЄ". Портфель холдингу включає горілчані, коньячні та винні бренди, зокрема "Хортиця", Blagoff, "Мороша", "Медовуха", "Первак, Oreanda, San Marino, Shustoff та інші.

Засновник Global Spirits Євген Черняк в останні роки позиціонував себе як відеоблогер та бізнестренер у країнах колишнього СНД. За даними російських ЗМІ, після початку російського вторгнення в Україну у 2014 році структури Черняка придбали кілька горілчаних заводів в РФ.



