Herbalife повністю припинить бізнес в Росії

Компанія Herbalife Nutrition повністю припинить бізнес в Росії і закриє свої торгові представництва через російське вторгнення в Україну.

Про це йдеться у заяві компанії, яка оприлюднена на її офіційному сайті.

"Компанія призупинить роботу у всіх 62 торгових центрах Росії і не буде відправляти продукцію в країну. Herbalife Nutrition передасть будь-який прибуток з Росії організаціям, які підтримують українських біженців. Ми прийняли це рішення після консультації з керівниками наших дистриб’юторів", – йдеться у повідомленні.

В компанії уточнили, що Herbalife Nutrition працює в Росії з 1995 року і станом на лютий налічує приблизно 44 000 активних дистриб'юторів у країні. Водночас компанія не має жодного виробництва в Росії – вся продукція, що продається на ринку, імпортна.

Herbalife Nutrition заснована у 1980 році та працює у понад 90 країнах світу.

Herbalife спеціалізується на продукції, призначеній для здорового харчування, зниження веса, краси. У тому числі вона продає білкові коктейлі, біодобавки, косметику.