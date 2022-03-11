YouTube почав блокувати канали російських пропагандистів по всьому світу
Новини БізнесЦензор IT
Відеосервіс YouTube почне блокувати канали російських державних медіа по всьому світу.
Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Telegram.
"YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу. Нагадаю, що трохи раніше YouTube заблокував на території України безліч пропагандистських каналів РФ", – повідомив Федоров.
Він припустив, що у відповідь на це РФ намагатиметься заблокувати YouTube на своїй території.
Цю інформацію також підтвердили в самій компанії.
"Ми блокуємо доступ до каналів YouTube, пов'язаних з російськими ЗМІ, що фінансуються державою, по всьому світу... Це рішення набуває чинності негайно, очікуємо, що нашим системам потрібен час", – йдеться у заяві YouTube, опублікованій в офіційному акаунті у Twitter у п'ятницю.
В компанії зазначають, що за останні дні вже видалили понад 1 000 каналів і понад 15 000 відео за порушення не лише нашої політики щодо ворожих висловлювань, а й політики щодо дезінформації, графічного вмісту тощо.
"Крім того, нещодавно ми призупинили всю рекламу YouTube у Росії. Тепер ми поширили це на всі способи монетизації на нашій платформі в Росії", – підтвердили в компанії інформацію про те, що російські канали та блогери втратили можливість заробляти завдяки YouTube.
Будь ласка, зачекайте...