Найбільший турецький лоукостер призупинив польоти в Росію

Турецька лоукост-авіакомпанія Pegasus Airlines скасовує свої рейси до Росії з 13 по 27 березня.

Як повідомили у пресслужбі перевізника, таке рішення викликано проблемами зі страхуванням літаків через запроваджені проти Росії санкції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Авіакомпанія пропонує пасажирам, які придбали квитки з Москви, Петербурга, Мінеральних Вод, Грозного, Махачкали та Краснодару на цей період, безкоштовну заміну та повне повернення коштів.

Як повідомлялося, з аналогічної причини раніше рейси в Росію скасувала казахстанська авіакомпанія Air Astana.

Водночас польоти в Росію продовжує турецький перевізник Turkish Airlines.

Нагадаємо, Євросоюз 26 лютого ввів санкції, що забороняють постачання, продаж, лізинг, техобслуговування та страхування літаків у Росії. Росавіація 6 березня рекомендувала російським авіакомпаніям, які мають зареєстровані в реєстрах іноземних держав повітряні судна в рамках договору про лізинг з іноземною організацією, призупинити перевезення пасажирів та вантажів із Росії за кордон. Це сталося після арешту кількох літаків російських авіакомпаній у закордонних аеропортах.