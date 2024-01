Україна за тиждень отримала 700 мільйонів євро від міжнародних партнерів та $1,4 мільярда від МВФ

За останній тиждень, окрім коштів МВФ в розмірі $1,4 млрд, до загального фонду державного бюджету України надійшли кошти від міжнародних партнерів у розмірі 711,8 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зокрема, Україна отримала 300 млн євро в рамках програми макрофінансової допомоги Європейського Союзу, 311,8 млн євро позики на політику розвитку "Додаткова позика для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення" (Supplement Loan For Second Economic Recovery Development Policy Loan) від Світового Банку та 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку в рамках "Пакету солідарності з Україною" (Solidarity Package for Ukraine).

"300 млн євро макрофінансової допомоги ЄС є частиною першого траншу у рамках нової програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро, яка була схвалена ЄС у найкоротші терміни та підписана сторонами 3 березня 2022 року. Очікується, що наступного тижня Україні буде перераховано другу частину траншу у сумі 300 мільйонів євро", – зазначається у повідомленні.

Мінфін також нагадує, що Світовий банк затвердив виділення першого траншу програми політики розвитку "Додаткова позика для Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення" загальним обсягом понад 440 млн євро.

Своєю чергою Європейський інвестиційний банк здійснив перший переказ у рамках екстрених заходів солідарності з Україною, схвалених Радою директорів банку, на загальну суму 668 млн євро.

"Кошти від міжнародних партнерів будуть спрямовані, зокрема, на найбільш нагальне фінансування потреб держави та підтримку макроекономічної стабільності", – наголошується у повідомленні Мінфіну.