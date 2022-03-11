Євросоюз заборонить імпорт російського металу та інвестиції в енергетику РФ

Європейський союз запровадить нові санкції проти Росії, включно із забороною імпорту російської металургійної продукції та скасуванням РФ торговельних преференцій в рамках СОТ.

Про це йдеться у заяві президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо четвертого пакету обмежувальних заходів проти Росії, який Євросоюз запровадить вже завтра.

Голова Єврокомісії зазначила, що Росія поки що не виявила бажання серйозно брати участь у переговорах щодо дипломатичного врегулювання розв’язаного нею ж воєнного конфлікту, що вимагає від ЄС та G7 посилення економічного тиску на Кремль.

"Завтра ми запровадимо четвертий пакет заходів для подальшої ізоляції Росії та вилучення ресурсів, які вона використовує для фінансування цієї варварської війни", – анонсувала фон дер Ляєн.

Відповідно до заяви голови Єврокомісії, новий пакет антиросійських санкцій передбачає:

позбавлення імпорту товарів походженням з Росії статусу найбільшого сприяння, що приведе до збільшення мит, а також призупинення членства Росії у провідних багатосторонніх фінансових установах, включаючи Міжнародний валютний фонд і Світовий банк;

розширення санкцій щодо представників російських еліт, близьких до Путіна, а також їхніх сімей;

посилення контролю за криптовалютами, щоб російська держава та її еліта не могли використовувати криптоактиви для обходу санкцій;

заборону експорту будь-яких предметів розкоші з країн ЄС до Росії;

заборону імпорту в ЄС ключових товарів металургії з РФ;

заборону нових інвестицій з боку європейських компаній в енергетичний сектор Росії, включаючи передачу технологій та фінансові послуги для розвідки та виробництва енергії.

Як повідомлялося, раніше у п’ятницю президент Джо Байден підписав указ, яким заборонив імпорт низки товарів з РФ, а також заборонив постачати в Росію предмети розкоші та банкноти доларів США.