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Байден (125) долар (383) Росія (11617) США (4305)

Байден заборонив постачати долари в Росію

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Байден заборонив постачати долари в Росію

Президент США Джо Байден підписав указ, яким забороняється постачання в РФ готівкових доларів і предметів розкоші, а також забороняється імпорт російської горілки та морепродуктів.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Білого Дому.

Документом забороняється імпортувати до США наступні продукти з РФ: риба, морепродукти та вироби з них; алкогольні напої; непромислові алмази; будь-які інші продукти походженням з РФ, визначені міністром фінансів за погодженням з державним секретарем і міністром торгівлі.

Водночас забороняється будь-яке постачання в РФ банкнот у доларах США.

Крім того, забороняється прямий та опосередкований експорт в РФ предметів розкоші та будь-яких інших предметів, за рішенням міністра торгівлі, за погодженням з державним секретарем і міністром фінансів.

Також забороняються нові інвестиції в будь-який сектор економіки РФ, визначений міністром фінансів і погодженим за вищевказаною процедурою.

Також указом громадянам США заборонено брати участь або будь-яким чином сприяти обходу запроваджених обмежень.

Автор: Михайло Орлюк
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Хорошая новость, думаю в понедельник уже долар будет 300, а жопу дешевле будет подтирать деревянным чем туалетной бумагой.
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11.03.2022 20:51 Відповісти
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11.03.2022 21:01 Відповісти
Руський іван, коли побачить в обміннику "доларов нєт" подумає "ураааа, піздєц Амєрікє"
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11.03.2022 21:15 Відповісти
Удав помаленько, але методично давить свою жертву. Слідуючий етап -тупо її зжерти...смачного
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12.03.2022 07:53 Відповісти
так так - давить - все вірно а удавка це "Україна"... но у них це називаеться геополітика і нічого особистого ....
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12.03.2022 18:13 Відповісти
А поставку винищувачів (старих ще радянських) Ураїні заборонив... Така собі много ходов очка. Поки в росії не залишиться доларів, від України може не залишитися нічого...
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12.03.2022 13:45 Відповісти
Либеральное дерьмо
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12.03.2022 14:54 Відповісти
Байден жги далi давай ще ще треба переломити хребет россии.
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12.03.2022 19:48 Відповісти
 
 