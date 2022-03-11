Макрон припустив запровадження нових санкцій проти Росії у фінансовій та енергетичній сферах

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає відключення ще групи російських банків від системи SWIFT та запровадження ембарго на імпорт нафту та газу з РФ через розв'язану Росією війну проти України та нарощування РФ військових дій.

Про це він заявив на прес-конференції у Версалі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нічого з того, що ви сказали, не заборонено", – сказав Макрон, відповідаючи на запитання журналіста, чи може ЄС у майбутньому вирішити відключити від SWIFT "Сбербанк" та "Газпромбанк" і запровадити ембарго на російські нафту та газ.

Макрон пояснив, що подальша політика санкцій країн ЄС залежатиме від розвитку подій в Україні.

Як повідомлялося, раніше президент США Джо Байден оголосив запровадження заборони на імпорт російських нафти, газу та вугілля. До цих заходів вже приєдналися Велика Британія, США та Канада.

Водночас, за даними джерел Bloomberg, раніше Німеччина заблокувала відключення від системи SWIFT російського "Сбербанку" та запровадження заборони на захід російських суден в європейські порти.

Крім того, німецький хімічний концерн BASF, один із світових лідерів серед виробників засобів захисту рослин (ЗЗР), з 9 березня відновив постачання своєї продукції країні-агресору РФ, незважаючи на повідомлення від 24 лютого про зупинення постачання товарів в цю країну.