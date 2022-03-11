Країни ЄС оголосили про намір якнайшвидше позбутися залежності від російських нафти та газу

Країни Євросоюзу мають намір поетапно скорочувати залежність від російської нафти та газу шляхом диверсифікації постачання та поступової відмови від використання викопних енергоресурсів.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками саміту ЄС у Версалі.

"Ми домовилися якнайшвидше поетапно відмовитися від нашої залежності від імпорту російського газу, нафти та вугілля", – йдеться у документі.

Країни ЄС мають намір досягти цієї мети шляхом загального зниження залежності від викопного палива (з урахуванням національних особливостей енергетичних комплексів окремих країн), диверсифікації джерел і маршрутів постачання енергоносіїв (у тому числі за рахунок використання LNG та біогазу), подальшого розвитку ринку водню, прискорення розвитку відновлюваних джерел енергії, покращення взаємозв'язку європейських газових та електричних мереж, а також підвищення енергоефективності.

План реалізації цих цілей Єврокомісії доручено підготувати до кінця травня.

Крім того, ЄС планує продовжити роботу для забезпечення достатнього рівня зберігання газу у сховищах, оптимізації функціонування ринку електроенергії, координації інвестицій в енергетичні системи, включаючи інфраструктуру для імпорту LNG, а також посилення зв'язків з країнами-сусідами ЄС.

Як повідомлялося, раніше президент США Джо Байден оголосив запровадження заборони на імпорт російських нафти, газу та вугілля. До цих заходів вже приєдналися Велика Британія, США та Канада.

Водночас Європейська комісія (ЄК) представила план скорочення залежності від російського газу через війну Росії проти України, який передбачає зменшення його імпорту на дві третини вже цього року. Однак цей план ще не затверджено.