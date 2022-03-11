Мінінфраструктури хоче зменшити кількість блокпостів на дорогах

Міністерство інфраструктури шукає вирішення проблеми повільного транспортування вантажів українськими дорогами через велику кількість блокпостів.

Про це заступник міністра інфраструктури Мустафа-Масі Найєм заявив в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Справді, є проблема, яка полягає в тому, що блокпости виникали хаотично. Зараз ми з усіма головами адміністрацій обговорюємо зменшення цих блокпостів. І друге питання – щоб на цих блокпостах уже працювали і представники Національної поліції", – сказав чиновник.

Він також зазначив, що міністерство просить тих, хто перевозить гуманітарні вантажі, не виїжджати на зустрічну смугу та віддавати пріоритет вантажному транспорту.

Серед наявних проблем Найєм також назвав масові випадки виїзду на зустрічну смугу цивільних авто біженців, які їдуть зі сходу на захід України.

"Щодо самих вантажів, зараз у нас великих проблем із доставкою немає, і завдяки всьому, що ми впровадили наразі з боку Штабу, і від адміністрацій, які самоорганізувалися, і дуже багато вантажів доставляється завдяки приватному бізнесу та приватним перевізникам", – розповів заступник міністра.