"Укрзалізниця" запустила новий сайт з розкладом евакуаційних рейсів
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"Укрзалізниця" запустила новий вебресурс для пасажирів, які шукають інформацію про можливість виїхати із зони бойових дій.
Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, новий сайт знаходиться за адресою: https://uz-vezemo.com
"Тут ви завжди знайдете актуальну інформацію щодо: евакуаційних рейсів; роботи вокзалів; міжнародних маршрутів; черг на пунктах перетину кордонів з країнами Європейського Союзу", – зазначається у повідомленні.
Інформація на новому сайті оновлюватиметься кожного дня до 21:00.
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