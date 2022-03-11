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"Укрзалізниця" запустила новий сайт з розкладом евакуаційних рейсів

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"Укрзалізниця" запустила новий вебресурс для пасажирів, які шукають інформацію про можливість виїхати із зони бойових дій.

Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, новий сайт знаходиться за адресою: https://uz-vezemo.com

"Тут ви завжди знайдете актуальну інформацію щодо: евакуаційних рейсів; роботи вокзалів; міжнародних маршрутів; черг на пунктах перетину кордонів з країнами Європейського Союзу", – зазначається у повідомленні.

Інформація на новому сайті оновлюватиметься кожного дня до 21:00.

Автор: Михайло Орлюк
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