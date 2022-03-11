Nestle обмежить постачання продукції в Росію, але 7 російських заводів компанії продовжують працювати

Швейцарська корпорація Nestle оголосила, що припинить постачати в Росію декілька найменувань своєї продукції, які вона не вважає товарами першої необхідності, проте російські підприємства компанії продовжать працювати.

Про це представник компанії повідомив агенції Reuters.

Як приклад продукції, ввезення якої в РФ буде припинено, у компанії навели каву Nespresso і воду S.Pellegrino. Яку частку ці товари займали в об’ємі продажів Nestle в Росії, не уточнюється.

Крім того, Nestle заявила, що призупинила експорт своєї продукції із Росії в інші країни, за винятком країн СНД.

За даними російських ЗМІ, Nestle продовжить постачати в Росію дитячі харчування, каші, спеціалізоване харчування та лікувальні корми для домашніх тварин.

Раніше Nestle вже відмовилася від інвестицій та реклами в Росії. При цьому сім заводів компанії в РФ продовжують роботу.