Російське вторгнення в Україну поставило під загрозу глобальне виробництво чіпів, – Reuters

Через російське воєнне вторгнення два провідних виробника неону з України, які забезпечують близько половини світового попиту на цей газ, що використовується у процесі виробництва комп’ютерних чіпів, призупинили свою діяльність.

Як пише Reuters, це може додатково підвищити ціни та погіршити ситуацію з глобальним дефіцитом чіпів.

За підрахунками агентства, близько 45%-54% світового неону, який використовується для лазерів у процесі виробництва чіпів, постачали українські компанії "Інгаз" та "Кріон". За оцінками компанії з маркетингових досліджень Techcet, світове споживання неону для виробництва мікросхем минулого року досягло приблизно 540 метричних тонн.

За словами представників компаній, обидві фірми призупинили свою діяльність через розв’язану Росією війну.

Зокрема, 24 лютого ТОВ "Кріоін інжиніринг" (виготовляє та постачає по всьому світу рідкісні гази високої чистоти: неон, гелій, ксенон, криптон), розташоване в Одесі, припинило свою діяльність. Компанія виробляла від 10 до 15 тисяч кубометрів неону на місяць.

Розташована у Маріуполі компанія "Інгаз" до вторгнення російських військ в Україну виробляло від 15 тисяч до 20 тисяч кубометрів неону на місяць для клієнтів на Тайвані, у Кореї, Китаї, США та Німеччині, причому близько 75% припадало на виробництво чипів.

За словами Анджело Зіно, аналітика CFRA, якщо російське вторгнення затягнеться, виробництво чіпів може значно постраждати. Це може посилити глобальний дефіцит, спричинений пандемією коронавірусу.

Міністерство економіки Тайваню у своєму коментарі для Reuters зазначило, що тайванські фірми провели відповідну підготовчу роботу та мають "безпечні запаси" неону.

Як відзначає агентство, великим виробником неону також є Китай, проте ціни на нього неухильно зростають – з жовтня минулого року вони збільшились у 4-5 разів.

За словами Річарда Барнетта, директора з маркетингу Supplyframe, яка надає ринкові дані компаніям у світових галузях електроніки, компанії в інших країнах можуть розпочати виробництво неону, але для збільшення знадобиться від дев’яти місяців до двох років.