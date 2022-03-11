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Російське вторгнення в Україну поставило під загрозу глобальне виробництво чіпів, – Reuters

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Російське вторгнення в Україну поставило під загрозу глобальне виробництво чіпів, – Reuters

Через російське воєнне вторгнення два провідних виробника неону з України, які забезпечують близько половини світового попиту на цей газ, що використовується у процесі виробництва комп’ютерних чіпів, призупинили свою діяльність.

Як пише Reuters, це може додатково підвищити ціни та погіршити ситуацію з глобальним дефіцитом чіпів.

За підрахунками агентства, близько 45%-54% світового неону, який використовується для лазерів у процесі виробництва чіпів, постачали українські компанії "Інгаз" та "Кріон". За оцінками компанії з маркетингових досліджень Techcet, світове споживання неону для виробництва мікросхем минулого року досягло приблизно 540 метричних тонн.

За словами представників компаній, обидві фірми призупинили свою діяльність через розв’язану Росією війну.

Зокрема, 24 лютого ТОВ "Кріоін інжиніринг" (виготовляє та постачає по всьому світу рідкісні гази високої чистоти: неон, гелій, ксенон, криптон), розташоване в Одесі, припинило свою діяльність. Компанія виробляла від 10 до 15 тисяч кубометрів неону на місяць.

Розташована у Маріуполі компанія "Інгаз" до вторгнення російських військ в Україну виробляло від 15 тисяч до 20 тисяч кубометрів неону на місяць для клієнтів на Тайвані, у Кореї, Китаї, США та Німеччині, причому близько 75% припадало на виробництво чипів.

За словами Анджело Зіно, аналітика CFRA, якщо російське вторгнення затягнеться, виробництво чіпів може значно постраждати. Це може посилити глобальний дефіцит, спричинений пандемією коронавірусу.

Міністерство економіки Тайваню у своєму коментарі для Reuters зазначило, що тайванські фірми провели відповідну підготовчу роботу та мають "безпечні запаси" неону.

Як відзначає агентство, великим виробником неону також є Китай, проте ціни на нього неухильно зростають – з жовтня минулого року вони збільшились у 4-5 разів.

За словами Річарда Барнетта, директора з маркетингу Supplyframe, яка надає ринкові дані компаніям у світових галузях електроніки, компанії в інших країнах можуть розпочати виробництво неону, але для збільшення знадобиться від дев’яти місяців до двох років.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Reuters


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Це жтреба ... Навіть не чув про таке.
Крім зернових ще й тут наше виробництво впливає.
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11.03.2022 20:44 Відповісти
хоч щось зберегли і розвивали, бо це не з нуля створені підприємства.
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11.03.2022 21:12 Відповісти
Запишите на длинный счет рабссеи. На жопотворный газ из бункера не соглашайтесь.
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12.03.2022 08:59 Відповісти
С Мариуполем понятно. А Одесское предприятие почему закрылось?
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12.03.2022 09:54 Відповісти
Може щоб не бахнуло. Припущення. Може щось вциліє, потім легше відновити.
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12.03.2022 15:47 Відповісти
вероятно отгружали цистернами по морю... при войне это не реально
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13.03.2022 09:24 Відповісти
став лазити на пропагандонські ток-шоу ерефії аби почути, як вони скавучать. Так от ті гандони заявили, що через санкції захід не отримає російського неону. Я ще здивувався: що за проблема?
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13.03.2022 00:11 Відповісти
Оце вам малята такі пиріжечки.
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13.03.2022 09:06 Відповісти
 
 