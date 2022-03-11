Нацбанк Польщі готує рішення для безперешкодного обміну готівкової гривні

Національний банк Польщі (Narodowy Bank Polski) працює над рішенням, яке дозволить українцям, які приїжджають до цієї країни, вільно обмінювати готівкову гривню на іншу валюту.

Про це на пресконференції заявив голова польського Нацбанку Польщі Адам Ґляпінський, повідомляє Польське радіо.

За його словами, для вирішення цієї проблеми розглядається два варіанти – або до забезпечення проведення операцій з готівковою валютою буде залучено центральний банк, або цим займатимуться обрані комерційні банки.

Ґляпінський уточнив, що наразі більш імовірним виглядає другий варіант, за якого найбільший польський банк PKO BP і, можливо, кілька інших банків обмінюватимуть готівкову гривню в комерційних українських банках на інші валюти.

Голова польського Нацбанку додав, що на це рішення доведеться почекати, оскільки його деталі ще узгоджуються.

Водночас він зазначив, що такий механізм, ймовірно, матиме обмеження у часі, а також щодо суми готівкової гривні, яку зможе обміняти одна особа.

Наразі українці, які виїздять до Польщі внаслідок вторгнення Росії, мають проблеми з обміном валюти в польських обмінних пунктах. Ринок насичений валютою, і більшість пунктів обміну її більше не приймають.