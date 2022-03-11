Domino's Pizza призупинить інвестиції в Росію проте її мережа піцерій продовжить працювати

Компанія DP Eurasia, головний франчайзі бренду Domino's Pizza в Туреччині, Росії, Азербайджані та Грузії, повідомив про призупинення інвестицій у розвиток мережі в РФ, проте її ресторани в цій країні продовжать працювати.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.

"На даному етапі не було суттєвих порушень у діяльності групи через поточну ситуацію. Робота 188 закладів у Росії продовжується, і група залишається відданою громадам, які вона обслуговує. Однак рада директорів вирішила обмежити будь-які подальші інвестиції з огляду на геополітичну ситуацію", – зазначається у повідомленні.

Крім того, група оголосила про призупинення виплати роялті від її операцій в Росії до подальшого повідомлення.

Domino's Pizza – одна з найбільших у світі мереж піцерій, під її брендом працюють понад 17 000 закладів у більше ніж 85 країнах на умовах франшизи. Станом на грудень 2020 року мережа мала 59 піцерій в Україні.