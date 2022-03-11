Французька мережа Leroy Merlin закрила українські гіпермаркети і планує розвивати бізнес в Росії

Французька мережа гіпермаркетів будівельних матеріалів Leroy Merlin продовжить працювати в Росії попри вторгнення в Україну та масовий відмову світових компаній від бізнесу в РФ.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на лист компанії російським партнерам за підписами заступника гендиректора ТОВ "Леруа Мерлен Восток" Еріка Пуле та директора із взаємодії з постачальниками Анни Гончарової.

"Попри чутки, ми продовжуємо працювати і не плануємо зупиняти діяльність компанії", – йдеться у листі.

Leroy Merlin також обіцяє не штрафувати партнерів за невиконання контрактів на постачання продукції і гарантує розгляд запитів на зміну закупівельних цін у скорочені терміни – від трьох до п'яти днів.

Компанія також зазначає, що після виходу деяких гравців з російського ринку мережа Leroy Merlin відкрита до пропозицій щодо збільшення поставок та розширення асортименту.

Зазначимо, в Україні мережі Leroy Merlin належить 6 гіпермаркетів, компанія зачинила їх після початку вторгнення та призупинила роботу свого інтернет-магазину.