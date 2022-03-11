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Французька мережа Leroy Merlin закрила українські гіпермаркети і планує розвивати бізнес в Росії

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Французька мережа Leroy Merlin закрила українські гіпермаркети і планує розвивати бізнес в Росії

Французька мережа гіпермаркетів будівельних матеріалів Leroy Merlin продовжить працювати в Росії попри вторгнення в Україну та масовий відмову світових компаній від бізнесу в РФ.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на лист компанії російським партнерам за підписами заступника гендиректора ТОВ "Леруа Мерлен Восток" Еріка Пуле та директора із взаємодії з постачальниками Анни Гончарової.

"Попри чутки, ми продовжуємо працювати і не плануємо зупиняти діяльність компанії", – йдеться у листі.

Leroy Merlin також обіцяє не штрафувати партнерів за невиконання контрактів на постачання продукції і гарантує розгляд запитів на зміну закупівельних цін у скорочені терміни – від трьох до п'яти днів.

Компанія також зазначає, що після виходу деяких гравців з російського ринку мережа Leroy Merlin відкрита до пропозицій щодо збільшення поставок та розширення асортименту.

Зазначимо, в Україні мережі Leroy Merlin належить 6 гіпермаркетів, компанія зачинила їх після початку вторгнення та призупинила роботу свого інтернет-магазину.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Інтерфакс


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Французские подстилки.
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11.03.2022 16:20 Відповісти
Кацапский вброс. Посмотри с какого домена новость взята.
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11.03.2022 20:54 Відповісти
После войны ноги моей не будет в леруа марлен.
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11.03.2022 18:55 Відповісти
 
 