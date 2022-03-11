Енергетичний комітет Ради закликав запровадити міжнародне ембарго на імпорт російської нафти

Депутати Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ухвалили звернення щодо порушень РФ ядерної безпеки та вимагають введення ембарго на російську нафту та газ.

Відповідне звернення було ухвалене на засіданні Комітету 10 березня, повідомляється на його сайті.

Зокрема, Комітет одноголосно підтримав рішення звернутись до парламентів всіх іноземних держав, Європейського парламенту і міжнародних парламентських асамблей щодо необхідності впровадження повного торговельного ембарго на російську нафту та газ у зв’язку із військовою агресією РФ проти України.

Крім того Комітет схвалив звернення до парламентів всіх іноземних держав, Європейського парламенту і міжнародних парламентських асамблей щодо всесвітньої ядерної загрози, спричиненої захопленням та діями Російської Федерації на Чорнобильській, Запорізькій атомних електростанціях та дослідницькій ядерній установці "Джерело нейтронів" НЦ Харківський фізико-технічний інститут.

Звернення Комітету включає наступні вимоги:

закриття неба для російської військової авіації над територією України зважаючи на розташування АЕС на території України4

підтримку негайного припинення вогню та заборони окупаційним військам РФ наближатися ближче ніж на 30 км до об'єктів атомної енергетики на території України;

посилання моніторингу та контролю, під керівництвом МАГАТЕ та із залученням ОБСЄ, щодо ситуації на ядерних об'єктах України;

проведення спеціальних місій із забезпечення ядерної безпеки в Україні в умовах збройної агресії РФ;

визнання, що дії РФ є актами ядерного тероризму;

долучення до вимоги заборони доступу Російської Федерації до інтелектуальних та технологічних ресурсів МАГАТЕ та вимогу розірвання відносин з громадянами РФ у структурах ООН, що стосуються ядерної енергії.

Комітет також звернувся до Кабміну України з пропозицією звернутися до Європейської комісії щодо сприяння максимально швидкої синхронізації енергосистеми України з європейською енергосистемою ENTSO-E.