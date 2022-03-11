Росія почала блокувати Instagram

Генеральна прокуратура Росії просить Роскомнагляд обмежити доступ до мережі Instagram "у зв'язку з поширенням інформаційних матеріалів, що містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо росіян, зокрема військовослужбовців".

На підставі цього рішення Роскомнагляд вже обмежується доступ до соцмережі Facebook, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Раніше "Слідчий комітет Росії" порушив справу про екстремізм проти співробітників компанії Meta, якій належать соцмережі Facebook, Instagram та Whatsapp.

У російському каральному відомстві зазначили, що "прес-секретар компанії Енді Стоун у соціальній мережі повідомив про тимчасове зняття компанією Meta на своїх платформах заборони на заклики до насильства щодо російських військових, назвавши це формою політичного самовираження".