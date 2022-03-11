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Профільний комітет Ради запропонував конфіскувати майно російських громадян в Україні

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Профільний комітет Ради запропонував конфіскувати майно російських громадян в Україні

Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради розробляє поправки до законодавства про розширення націоналізації в Україні майна та грошей юридичних осіб із РФ на фізичні особи.

Про це в ефірі радіо "НВ" повідомив голова комітету Дмитро Наталуха, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз працюємо в комітеті над розширенням цього закону. Думаю, потрібно запровадити сюди і категорію фізичних осіб. У нас багато представників РФ та громадян РФ, які виступають бенефіціарами юридичних осіб, але при цьому є приватними особами, тож буде складно довести, що РФ прямо чи опосередковано має відношення до цих компаній, а також прирівняти до резидентів РФ компанії або фізособи, які будуть визнані судом чи РНБО колаборантами", – сказав він.

Наразі резидентами в законі "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та його резидентів" (законопроект №7122) визначають юридичні особи, їх філії та представництва, які провадять діяльність в Україні та засновником, учасником та акціонером яких прямо або опосередковано є РФ, пояснив нардеп.

"Таким чином, Кабмін подаватиме на РНБО перелік таких юридичних осіб, і РНБО рекомендуватиме президентові ухвалити відповідні рішення", – роз'яснив Наталуха.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Інтерфакс-Україна


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11.03.2022 15:13 Відповісти
поки запровадять санкції вони вже витведуть свої кошти на офшори
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11.03.2022 15:14 Відповісти
Как говорят у нас в Одессе, я извиняюсь спросить: а вот єту самую репарацию будет віплачивать только россия или все союзніе республики, которіе входили в ее состав и те кто снабжал военную технику топливом? насколько нам известно нефть и газ добівают не в москве....; или они потом дружно війдут из состава россии, так может им лучше подстраховаться и війти пораньше?
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11.03.2022 15:28 Відповісти
 
 