Профільний комітет Ради запропонував конфіскувати майно російських громадян в Україні

Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради розробляє поправки до законодавства про розширення націоналізації в Україні майна та грошей юридичних осіб із РФ на фізичні особи.

Про це в ефірі радіо "НВ" повідомив голова комітету Дмитро Наталуха, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми зараз працюємо в комітеті над розширенням цього закону. Думаю, потрібно запровадити сюди і категорію фізичних осіб. У нас багато представників РФ та громадян РФ, які виступають бенефіціарами юридичних осіб, але при цьому є приватними особами, тож буде складно довести, що РФ прямо чи опосередковано має відношення до цих компаній, а також прирівняти до резидентів РФ компанії або фізособи, які будуть визнані судом чи РНБО колаборантами", – сказав він.



Наразі резидентами в законі "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та його резидентів" (законопроект №7122) визначають юридичні особи, їх філії та представництва, які провадять діяльність в Україні та засновником, учасником та акціонером яких прямо або опосередковано є РФ, пояснив нардеп.



"Таким чином, Кабмін подаватиме на РНБО перелік таких юридичних осіб, і РНБО рекомендуватиме президентові ухвалити відповідні рішення", – роз'яснив Наталуха.