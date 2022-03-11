"Укрпошта" відновила доставку з інтернет-магазинів

"Укрпошта" відновила доставку із найбільших маркетплейсів та інтернет-магазинів: ОLX, prom.ua, Rozetka, eva.ua, а також онлайн-магазинів одягу, товарів широкого вжитку, дитячих іграшок, товарів для дому, тощо.

Як повідомляє пресслужба компанії, перелік маркетплейсів та магазинів, із якими відновлена співпраця, оприлюднено на сайті "Укрпошти".

"Поступово ми будемо відновлювати доставку з усіх майданчиків, з якими працювали до війни, бо розуміємо, як це важливо для наших клієнтів. Крім того, відновлення доставки з маркеплейсів дозволить українським підприємцям повернутися до роботи, заробляти гроші і посилювати економіку", – прокоментувала заступник генерального директора "Укрпошти" з розвитку бізнесу Альона Стьопіна.

За даними компанії, станом на 11 березня працює 4 783 відділення "Укрпошти". Окрім цього на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення.

Наразі "Укрпошта" працює майже в усіх областях. В регіонах, де активні воєнні дії, з певними обмеженнями.

В компанії рекомендують перед оформленням доставки перевірити, чи можлива в область доставка відправлень, а потім – яке найближче відділення працює в конкретному населеному пункті.