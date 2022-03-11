Для виплати винагороди військовослужбовцям уже перерахували 12,5 мільярда, – Міноборони

Військовим частинам перераховано 12,5 млрд грн на виплату додаткової винагороди на час дії воєнного стану усім категоріям військовослужбовців.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає пресслужба міністерства.

"Це перший транш за лютий – початок березня. Після систематизації бойових наказів підуть інші транші", – наголосив він.

Зазначається, що виплата відбулася 10 березня, на місяць раніше встановленого терміну.

"Грошове забезпечення учасників бойових дій складатиме 100 тис. грн на місяць, не враховуючи премій за знищену техніку тощо. Ми робимо виплати на випередження, бо хочемо, щоб військові почувалися захищеними", – наголосив міністр.

Крім того, Резніков додав, що налагоджено систему оборонних закупівель за бюджетні кошти.

"Ми діємо за визначеною процедурою, в нас ведеться постійна робота із закупівель, все добре. Звіти за їх результатами в електронній системі будуть оприлюднені після припинення чи скасування воєнного стану згідно до постанови", – повідомив він.

Очільник Міноборони підкреслив, що влада концентрується на тому, щоб поставки були гарантовані і здійснювались вчасно – від харчування до одягу та боєприпасів. Також сформовані значні резерви палива.

"Зараз ми відшліфовуємо логістику, адже багато маршрутів постачання змінилися, наші війська активно маневрують. Точно будуть якісь збої, але усі заряджені на те, щоб їх негайно виправляти", – підсумував Резніков.