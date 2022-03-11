Російський мільярдер Потанін помітив процес повернення Росії на століття назад

Співвласник "Норільського нікелю", російський мільярдер Володимир Потанін заявив про ризик скочування Росії у 1917 рік через ініціативу урду РФ щодо конфіскації активів іноземних компаній, які йдуть з російського ринку на знак протесту проти війни в Україні.

Відповідну заяву Потаніна розповсюдив офіційний телеграм-канал "Норнікеля", повідомляє Deutsche Welle.

"Це поверне нас на сто років тому, в 1917 рік, і наслідки такого кроку – глобальну недовіру до Росії з боку інвесторів – ми відчуватимемо багато десятиліть", – йдеться у заяві.

На думку російського мільярдера, закордонні компанії ще могли б повернутися в РФ.

Зазначимо, що Потаніну належать значні активи за межами РФ, тому така позиція може бути викликана побоюваннями щодо їх втрати після захоплення російською владою власності іноземних компаніх в РФ.

Як повідомлялося, раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв розповів про плани російської влади націоналізувати майно іноземних компаній, які пішли з Росії через воєнне вторгнення в Україну. За його словами, уряд вже займається опрацюванням заходів, до яких входить банкрутство та створення "нових виробництв на основі покинутих".

За даними російських ЗМІ, до Генпрокуратури РФ вже направлено список із 59 закордонних компаній, які планується націоналізувати. Серед них – Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M та інші.