Попит банків на кредити рефінансування впав у 25 разів, – НБУ

Національний банк за останні п'ять робочих днів, з 4 по 10 березня, надав банкам на тендерах на підтримку ліквідності сумарно 2,6 млрд грн, тоді як до того, з 25 лютого по 3 березня, – 67 млрд грн.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ними, зокрема, 9 березня два банки отримали лише 25 млн грн, 10 березня також два банки – 225 млн грн.



Максимальна кількість учасників тендерів останніми днями – п'ять – була зафіксована 7 березня, тоді як після початку війни наприкінці лютого в тендерах в окремі дні брало участь понад 20 банків.



Крім того, за останні дні був відсутній попит на отримання у Нацбанку кредитів "овернайт".



Водночас, попит на розміщення вільних коштів банків у депозитні сертифікати НБУ на умовах "овернайт" суттєво зріс: у середньому за період 4-10 березня він склав 131,7 млрд грн, тоді як з 25 лютого по 3 березня – 57,6 млрд грн, або у 2,3 рази менше.



До того ж, у цих тендерах щодо розміщення депозитних сертифікатів "овернайт" в останні дні регулярно беруть участь 47-52 банки, тоді як у перші дні війни їх було вдвічі менше.

Нагадаємо, 24 лютого Нацбанк затвердив новий порядок бланкового рефінансування банків для підтримки ліквідності банківської системи. Зазначається, що цей інструмент посилює спроможність банків належним чином і в повному обсязі виконувати зобов’язання перед клієнтами – юридичними та фізичними особами.