Міжнародні COVID-сертифікати знову можна згенерувати в "Дії", – Мінцифри

Міжнародний сертифікат про вакцинацію проти коронавірусної хвороби знову можна згенерувати у "Дії".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram.

У відомстві підкреслили, що сертифікати в "Дії" взаємовизнані з ЄС, тобто ними можна вільно користуватися за кордоном.

Щоб згенерувати міжнародний COVID-сертифікат у застосунку "Дія", треба натиснути на "Послуги" та "COVID-сертифікати". Далі необхідно обрати потрібний тип сертифіката та поставити галочку, щоб надати згоду на передачу медичних даних. Після того документ з’явиться у застосунку.

Також його можна завантажити із застосунку у PDF-форматі, щоб мати документ у своєму смартфоні або ж роздрукувати.