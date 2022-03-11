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Міжнародні COVID-сертифікати знову можна згенерувати в "Дії", – Мінцифри
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Міжнародний сертифікат про вакцинацію проти коронавірусної хвороби знову можна згенерувати у "Дії".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram.
У відомстві підкреслили, що сертифікати в "Дії" взаємовизнані з ЄС, тобто ними можна вільно користуватися за кордоном.
Щоб згенерувати міжнародний COVID-сертифікат у застосунку "Дія", треба натиснути на "Послуги" та "COVID-сертифікати". Далі необхідно обрати потрібний тип сертифіката та поставити галочку, щоб надати згоду на передачу медичних даних. Після того документ з’явиться у застосунку.
Також його можна завантажити із застосунку у PDF-форматі, щоб мати документ у своєму смартфоні або ж роздрукувати.
Джерело: Telegram
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