Після заборони на купівлю валюти росіяни намагаються скуповувати криптоактиви, – ЗМІ

На тлі фінансової кризи в Росії та фактичної заборони на продаж готівкової валюти населенню серед місцевих жителів різко зріс попит на криптовалюту.

Як пише російський "Комерсант", відкритої статистики попиту на криптовактиви немає, але опитані виданням експерти стверджують, що учасники ринку фіксують зростання обсягів операцій із криптовалютами в рази.

Так, за словами співзасновника ENCRY Foundation Романа Некрасова, обсяги таких операцій зросли у 3-5 разів. При цьому найчастіше йдеться про використання стейблкоінів, курс яких прив’язаний до вільно-конвертованих валют. Ймовірно, росіяни розглядають їх як простий спосіб швидко вивести валюту за кордон.

Некрасов також розповів, що потік клієнтів у фізичні офіси продажу криптовалют також збільшився. За його словами, туди приходять росіяни "із сотнями тисяч доларів" та консультуються, як після виїзду за кордон вийти з криптовалюти у фіатні гроші.

У російському центробанку відмовилися коментувати цю інформацію. Видання зазначає, що зберігати валюту російській владі багато в чому допомагають антиросійські санкції. Адже багато великих криптобірж вже обмежили або готові обмежити операції російських клієнтів.

Як повідомлялося, після російського вторгнення в Україну російська влада фактично заборонила продаж валюти населенню та обмежила видачу валютних депозитів. Так, до 9 вересня росіянам дозволяється зняти зі своїх рахунків чи вкладів до $10 тис. у готівковій валюті. Залишок будуть видавати в рублях. Компаніям дозволили знімати з рахунків лише $5 тис. для видатків на закордонні відрядження.