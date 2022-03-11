Російський танкерний флот у Європі починає зупинятися, – Bloomberg

Більше чверті танкерів класу Aframax, які належать російській держкомпанії "Совкомфлот і працювали біля берегів Європи та Північної Америки, простоюють у морі більше тижня після вивантаження вантажів.

За даними Bloomberg, в регіоні простоюють щонайменше дев’ять суден Aframax компанії "Совкомфлот", 83% акцій якої належать російському уряду.

Проблеми "Совкомфлоту" можуть стати ще більш очевидними – ще чотири танкери наразі простоюють менше тижня після розвантаження в європейських портах.

Агентство відзначає, що на флот "Совкомфлоту" не поширюються санкції, які б завадили йому займатися комерційною діяльністю, але ряд країн, зокрема Великобританія та Канада, не дозволяють російським кораблям причалити після вторгнення Росії в Україну. Серед нафтових компаній також виникла настороженість щодо закупівлі російської нафти після того, як США та Великобританія оголосили про відмову від неї.

Танкери Aframax можуть обслуговувати більшість світових нафтових портів і зазвичай використовуються для перевезень нафти на короткі і середні відстані, а також для поставок нафтопродуктів. Судна середнього розміру широко використовуються в Середземному, Північному, Чорному та Балтійському морях.

Після вивантаження кораблі зазвичай відправлялися забрати наступний вантаж і зазвичай можуть простоювати максимум день або два в очікуванні наказів.

Водночас за даними Clarksons Research Services Ltd., підрозділу найбільшого в світі суднового брокера, весь танкерний флот "Совкомфлоту" налічує близько 110 танкерів. Це як невеликі судна, які перевозять нафтопродукти, так і гігантські танкери, які можуть транспортувати понад 2 мільйони барелів нафти.

За даними Clarksons, компанія має 52 Aframax, що робить її найбільшим власником таких суден у світі. Близько третини цих кораблів працюють у Тихому океані, де вони не зазнають таких же труднощів, як кораблі в європейських водах. Приблизно половина тих тихоокеанських кораблів використовуються як човникові танкери для нафтових проектів біля острова Сахалін, і вони мають постійний потік вантажів, переважно до Китаю.