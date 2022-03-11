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Deutsche Bank оголосив про згортання бізнесу в Росії після публічної критики (оновлено)

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Deutsche Bank оголосив про згортання бізнесу в Росії після публічної критики (оновлено)

Німецький Deutsche Bank оголосив про згортання бізнесу в Росії після критики заяви його керівництва про те, що банк не буде припиняти бізнес в Росії, оскільки це б суперечило його "цінностям".

Про відмову припиняти діяльність в РФ йшлося у листі виконавчого директора банку Крістіана Сьюінга до співробітників Deutsche Bank, повідомляє Reuters.

"Нас часто запитують, чому ми не повністю виходимо з Росії. Відповідь полягає в тому, що це суперечить нашим цінностям", – заявив Сьюінг у листі.

"У нас є клієнти, які не можуть виїхати з Росії за одну ніч", – додав він.

Пізніше у п’ятницю Deutsche Bank оприлюднив публічну заяву, у якій запевняє, що все ж згортає бізнес в Росії.

"Ми неодноразово наголошували, що найрішучіше засуджуємо російське вторгнення в Україну та підтримуємо німецький уряд та його союзників у захисті нашої демократії та свободи. Уточнимо: Deutsche Bank істотно зменшив свою позицію в Росії з 2014 року. Як і деякі наші міжнародні конкуренти, ми перебуваємо в процесі згортання нашого бізнесу в Росії, відповідно до наших юридичних та нормативних зобов’язань, і допомагаємо нашим неросійським багатонаціональним клієнтам у скороченні своїх операцій", – йдеться у заяві.

"Ніякого нового бізнесу в Росії не буде", – наголошує Deutsche Bank.

Ця заява була оприлюднена після того, як попередня позиція керівництва банку викликала різку критику з боку деяких інвесторів і політиків, які звинувачують Deutsche Bank у тісних зв’язках з Росією.

Білл Браудер, інвестор, який багато років проводив кампанії з викриття корупції в Росії, заявив, що позиція Deutsche Bank "повністю суперечить міжнародній діловій спільноті і призведе до негативної реакції, втрати репутації та бізнесу на Заході".

"Я був би здивований, якщо вони зможуть зберегти цю позицію, оскільки ситуація в Україні продовжує погіршуватися", – сказав Браудер Reuters.

Фабіо Де Масі, колишній депутат Бундестагу і відомий борець за фінансову злочинність, зазначив, що Deutsche Bank має тісні зв’язки з російською елітою, багато з представників якої зіткнулися з санкціями, і що ці відносини повинні припинитися.

Відповідаючи на запитання про критику свого рішення залишитися, Deutsche Bank повторив заяву, що дотримуватиметься санкцій і що він "уважно стежить за ситуацією", додавши, що банк може адаптувати свій підхід "за потреби".

Як повідомлялося, раніше американські інвестбанки Goldman Sachs і JPMorgan Chase оголосили, що згортають свій російський бізнес, ставши першими великими банками США, які пішли з РФ після вторгнення Москви в Україну.

За даними джерел Bloomberg, раніше Німеччина заблокувала відключення від системи SWIFT російського "Сбербанку" та запровадження заборони на захід російських суден в європейські порти.

Крім того, німецький хімічний концерн BASF, один із світових лідерів серед виробників засобів захисту рослин (ЗЗР), з 9 березня відновив постачання своєї продукції країні-агресору РФ, незважаючи на повідомлення від 24 лютого про зупинення постачання товарів в цю країну. 

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Reuters


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Топ коментарі
+24
Німецький Deutsche Bank та його цiнностi - йдiть *****!
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11.03.2022 16:28
+16
Ну хто б сумнівався, що колишні фашисти не підтримають сьогоднішніх. Виходить, що німчура засланий козачок в Європі..ну-ну.
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11.03.2022 16:57
+12
рашка витратила величезну кількість грошей на підкуп політиків, партій, змі в Євпропі. Зараз все це вилізає, і головна їх задача не дати санкціям повного ходу, або на якомога довший термін віддягнути момент санкцій або пом'якшити санкції, це стосується допомоги України в фінансовому і воєнному плані. Куплених політиків у Франції або Німеччині меншість, але вони будуть до останнього відпрацьовувати кремлівські кроваві грощі. Я думаю, що куплені щури є в нато,оон, пентагоні, США. Наша головна задача, це максимально тиснути на цих підарасів, щоб у них не лишилось виходу як робити те що треба Україні.
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11.03.2022 17:18
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Німецький Deutsche Bank та його цiнностi - йдiть *****!
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11.03.2022 16:28 Відповісти
В слід за "руським корабльом"...
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12.03.2022 09:40 Відповісти
Ценность этого банка - "делай деньги, а остальное дребедень!" Эх немцы,немцы.😡😡😡😡😡🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑
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11.03.2022 16:55 Відповісти
Ну хто б сумнівався, що колишні фашисти не підтримають сьогоднішніх. Виходить, що німчура засланий козачок в Європі..ну-ну.
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11.03.2022 16:57 Відповісти
Заправляють в Німеччині байстрюки згвалтованих кацами німок в війні. І їхні діти з "цінностями".
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11.03.2022 19:46 Відповісти
рашка витратила величезну кількість грошей на підкуп політиків, партій, змі в Євпропі. Зараз все це вилізає, і головна їх задача не дати санкціям повного ходу, або на якомога довший термін віддягнути момент санкцій або пом'якшити санкції, це стосується допомоги України в фінансовому і воєнному плані. Куплених політиків у Франції або Німеччині меншість, але вони будуть до останнього відпрацьовувати кремлівські кроваві грощі. Я думаю, що куплені щури є в нато,оон, пентагоні, США. Наша головна задача, це максимально тиснути на цих підарасів, щоб у них не лишилось виходу як робити те що треба Україні.
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11.03.2022 17:18 Відповісти
фашисти
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11.03.2022 17:40 Відповісти
В них навіть логотип на "Z" схожий

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11.03.2022 17:54 Відповісти
Після війни в Україні не може бути жодної компанії з німецьким та французким капіталом!
А також, контрактів з фірмами цих гнидних країн з рускамірскими цінностями!
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11.03.2022 17:57 Відповісти
Не всех фашистов перебили во время и после 2-й мировой
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11.03.2022 18:04 Відповісти
Ценности Deutsche Bank, не изменившиеся со времен Гитлера +21:


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11.03.2022 18:21 Відповісти
Да уже давно известны ваши "ценности", они же духовные скрэпы. Подстилки ***********.
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11.03.2022 18:27 Відповісти
Якби Західна Цивілізація згадала про свої грьобані "цінності" в 2014 році, коли Параша захопила Крим,
маріупольців би зараз не ховали в братських могилах!
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11.03.2022 22:57 Відповісти
Згадайте, що саме цей банк найбільше з усіх банків світу займався відмиванням грошей путінського режиму. Через цей банк найбільше операцій проходило.
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11.03.2022 19:41 Відповісти
ну то тепер зрозуміло якого клієнта вони не можуть покинути.....
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11.03.2022 20:47 Відповісти
Цінності якогось банку переважають цінність людських життів.21 cтоліття- європейська,демократична держава в мешканців якої в головах постійний Октоберфест.
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11.03.2022 20:11 Відповісти
Ценности этого банка всегда были финансирование фашизма

Надеюсь такие плакаты будут у входа всех филиалов
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11.03.2022 20:14 Відповісти
одні фашистюри добре розуміють і підтримують інших фашистюр... ну-ну, ваша черга ще попереду - будете вчити пушкіна в оригіналі і дітки будуть знати расєйську краще, ніж ви свою рідну
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11.03.2022 22:00 Відповісти
шредерезація швабії , в дії((((
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11.03.2022 22:36 Відповісти
перевзулись нормально
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11.03.2022 22:43 Відповісти
Зате про Сіменс всі забули.
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11.03.2022 23:20 Відповісти
Не вірю, бреше німчура, якусь схему вигадають та будуть далі бабло варити.
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12.03.2022 02:56 Відповісти
Читайте уважно: "...и перебуваємо у процесі згортання нашого бізнесу в Росії...". "...ніякого нового бізнесу в Росії не буде..."
Іншими словами - процес згортання може тривати роками....
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12.03.2022 13:03 Відповісти
 
 