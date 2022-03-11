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Росія (11616) золотовалютний резерв (222) Мінекономрозвитку (1724)

Західні країни арештували $415 мільярдів золотовалютних резервів РФ, гроші можуть передати Україні, – Мінекономіки

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Західні країни арештували $415 мільярдів золотовалютних резервів РФ, гроші можуть передати Україні, – Мінекономіки

Міністерство економіки спільно з урядами інших країн шукають механізм передачі Україні арештованих золотовалютних резервів Центробанку Росії у розмірі $415 млрд для відшкодування збитків, завданих військами окупантів.

Про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає Укрінформ.

"Західні уряди вже арештували золотовалютні резерви Центробанку РФ – $415 млрд. По суті цієї суми достатньо, щоб перекрити оці прямі єдиноразові втрати. Ми розраховуємо, що у найближчий час спільно з урядами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином можуть надійти ці гроші Україні для відновлення і компенсацій", – розповів Кудін.

Він додав, що також Росія повинна буде виплатити репарації Україні після капітуляції РФ. За словами Кудіна, репарації бувають в двох формах: грошові і натуральні.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Укрінформ


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Сегодня арестовали. Завтра через немчуру и лягушатников передадут кацапам.
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11.03.2022 14:21 Відповісти
Это называется - контрибуция.
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11.03.2022 15:43 Відповісти
Только передавайте только со своим бухгалтером и аудитором, бо ЗЕшобла всё по карманам потырит
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11.03.2022 21:07 Відповісти
Та продовжують продавати рашистській Манкуртії товари подвійного призначення, які використовуються для матеріально-технічного забезпечення її військ.
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12.03.2022 13:47 Відповісти
 
 