БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
626 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
175 0
Білорусь (1494) Росія (11616) Енергоатом (1089) ядерна безпека (139)

Європейське ядерне товариство призупиняє роботу з держкомпаніями РФ та Білорусі

Новини БізнесЦензор Енергетика

Європейське ядерне товариство призупиняє роботу з держкомпаніями РФ та Білорусі

Рада директорів Європейського ядерного товариства (European Nuclear Society) на позачерговому засіданні прийняла рішення призупинити всю діяльність з організаціями, пов’язаними з владою РФ та Білорусі.

Рада директорів Європейського ядерного товариства (European Nuclear Society) на позачерговому засіданні прийняла рішення призупинити всю діяльність з організаціями, пов’язаними з владою РФ та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

Обмеження також включають призупинення корпоративного членства компаній "Росатом" та "Атомтех" в організації.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене до припинення російської агресії в Україні.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Telegram


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 