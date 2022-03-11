Майже пів мільйона "військових" пенсій підвищено з 1 березня, – Мінсоцполітики

З 1 березня в середньому на 787 грн підвищено пенсії для 486 796 військових пенсіонерів.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає пресслужба міністерства.

"Це люди, яким пенсія призначена за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", – зазначила вона.

Зазначається, що зокрема для 368 333 військових пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років, розмір підвищення в середньому склав 837 грн.

Ще для 39 235 військових пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності, розмір підвищення в середньому склав 995 грн.

Водночас для 79 228 одержувачів пенсій в разі втрати годувальника розмір підвищення склав 451 грн.