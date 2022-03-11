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Укрзалізниця (4336) евакуація (54)

"Укрзалізниця" евакуювала понад 2 мільйони людей

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За 15 днів повномасштабної війни АТ "Укрзалізниця" евакуювала вже понад 2 млн осіб, із них 226 тисяч – за кордон.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що найбільше пасажирів було евакуйовано з Києва та Харкова.

Водночас найпопулярнішим міжнародним залізничним маршрутом стала Польща.

"Укрзалізниця продовжує подальшу евакуацію мирного населення та разом зі ЗСУ наближає Україну до перемоги", – йдеться у повідомленні.

Також у компанії заявили про розробку плану перевезення населення додому після закінчення бойових дій.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в українській столиці залишилося близько 2 млн киян, із неї виїхав кожен другий мешканець.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Укрзалізниця"


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