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Казахстанська авіакомпанія Air Astana призупиняє усі польоти в РФ

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Казахстанська авіакомпанія Air Astana призупиняє усі польоти в РФ

Казахстанська авіакомпанія Air Astana призупиняє всі польоти в Росію та над територією країни.

Про це повідомляє РБК із посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що відповідне рішення прийнято "через припинення страхового покриття комерційних польотів з/у Російську Федерацію та над її територією".

Нагадаємо, з 6 березня азербайджанські державні авіакомпанії AZAL та Buta Airways оголосили про зупинення всіх рейсів до Росії.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  РБК


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