Казахстанська авіакомпанія Air Astana призупиняє усі польоти в РФ

Казахстанська авіакомпанія Air Astana призупиняє всі польоти в Росію та над територією країни.

Про це повідомляє РБК із посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що відповідне рішення прийнято "через припинення страхового покриття комерційних польотів з/у Російську Федерацію та над її територією".

Нагадаємо, з 6 березня азербайджанські державні авіакомпанії AZAL та Buta Airways оголосили про зупинення всіх рейсів до Росії.