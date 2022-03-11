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Австралія запровадить заборону на імпорт нафти та газу з Росії

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Австралія запровадить заборону на імпорт нафти та газу з Росії

Влада Австралії прийняла рішення незабаром запровадити заборону на імпорт із Росії нафти, газу, вугілля та нафтопродуктів.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на представника австралійського МЗС, передає Інтерфакс-Україна. 

"Це рішення не загрожує енергетичній безпеці Австралії. Австралія має в своєму розпорядженні диверсифіковані і стійкі канали постачання нафти і адекватні нафтові резерви завдяки всебічній урядовій політиці у сфері енергетичної безпеки", – сказав він.

Водночас заборона набуде чинності не раніше як через 45 днів. У зв'язку з цим, уточнив представник міністерства для The Guardian, судна, що перевозять уже оплачені енергоносії з РФ, зможуть прибути для відвантаження до австралійських портів.

Він зазначив, що Австралія не експортує ці товари із Росії у значних обсягах. Водночас дипломат висловив думку: оскільки енергоресурси є найбільшим джерелом надходження до РФ виторгу від експорту, обмеження на їх придбання з боку Австралії та її союзників скоротять для Москви можливість здійснювати військові дії в Україні.

Раніше США та Велика Британія оголосили про відмову від російської нафти.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Інтерфакс-Україна


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