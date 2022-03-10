Україна повідомила МАГАТЕ про повну втрату зв'язку з Чорнобильською АЕС

Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що повністю втратила зв'язок з Чорнобильською атомною електростанцією (АЕС).

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі, повідомляється на сайті організації.

Він нагадав, що перед цим захоплений російськими військами об'єкт втратив всі зовнішні джерела живлення.

Генеральний директор МАГАТЕ також повідомив, що Агентству відома інформація про те, що на об’єкті нібито відновлено електропостачання, однак наразі цьому немає підтвердження.

Раніше Міненрго РФ та Білорусі синхронно розповсюдили заяву про підключення ЧАЕС до білоруської енергосистеми через лінію електропередач Мозир - Чорнобильська АЕС. В пресслужбі НАЕК "Енергоатом" назвали ці заяви "фейком".

Гросі нагадав, що після втрати живлення регулюючий орган України повідомив МАГАТЕ, що електроенергією Чорнобильську АЕС забезпечують аварійні дизельні генератори. Однак подальша втрата зв’язку означала, що регулятор більше не міг надавати МАГАТЕ оновлену інформацію про станцію.

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Як повідомлялося, 9 березня НЕК "Укренерго" заявило, що внаслідок ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС, яка захоплена військами РФ.

Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) констатувало, що втратило зв’язок з Чорнобильськими моніторинговими системами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що резервні дизель-генератори забезпечать живлення станції та її об'єктів протягом 48 годин, після чого "відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації".

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що після запеклих боїв Україна втратила контроль Чорнобильською зоною та об'єктами ЧАЕС. В ніч на 4 березня майданчик Запорізької АЕС обстріляли окупанти, на території станції виникла пожежа. Периметр ЗАЕС досі контролюють російські війська.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.