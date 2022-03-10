Влада США закликала місцеві нафтові компанії збільшити видобуток через санкції проти Росії

Влада США закликає нафтові компанії країни збільшити видобуток сировини після того, як президент країни Джо Байден заборонив імпорт нафти та нафтопродуктів із Росії.

Про це заявила міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Мені не потрібно говорити вам про те, що, коли нафта коштує $112 за барель, а ціна на заправці становить $4,25 (за галон, – ред.), наслідки для людей, які купують ваш продукт, – звичайних робітників, від водіїв Uber до вчителів та фермерів, – серйозні та реальні", – зазначила міністр.

"Ми знаходимося у військовому становищі, у надзвичайній ситуації, і ми маємо відповідально збільшити короткострокові поставки там, де ми можемо, прямо зараз, щоб стабілізувати ринок і звести до мінімуму збитки американських сімей", – наголосила Гренхольм.

Водночас вона нагадала про плани уряду щодо вивільнення 30 млн барелів нафти зі стратегічних запасів (SPR).

Проте, за її словами, також потрібно враховувати необхідність переходу до чистої енергії.

"Це означає, що ми повинні впроваджувати чисті технології якнайшвидше, але ми не маємо ілюзій, що кожен американець отримає електромобіль або тепловий насос завтра, наступного місяця або наступного року", – сказала вона.

"Ми готові співпрацювати з приватним сектором через $62 млрд, які Конгрес щойно виділив нам у рамках закону, підтриманого обома партіями. Велика частина цього фінансування надходить у вигляді конкурсних грантів, і ми з нетерпінням чекаємо на ваші найкращі та найінноваційніші ідеї", – додала Гренхольм.

Міненерго США 8 березня підвищило прогноз ціни на нафту з $82,9 до $105,2 за барель у 2022 році, водночас збільшивши оцінку видобутку нафти в країні (без урахування рідких вуглеводнів) на 2022 рік лише на 60 тис. барелів на добу – з 11 ,97 млн ​​б/д до 12,03 млн б/д.