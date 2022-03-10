Turkish Airlines заблокувала для росіян можливість літати в треті країни світу з Туреччини

Авіакомпанія Turkish Airlines з 10 березня призупинила продаж квитків росіянам на рейси з Туреччини до третіх країн.

В російській Асоціації туроператорів це пояснюють блокуванням російських банківських карток системами Visa та Mastercard.

Про це рішення національний перевізник Туреччини вже повідомив російським контрагентам.

"Інформуємо вас про те, що з 10 березня 2022 року авіакомпанія Turkish Airlines тимчасово призупиняє можливість здійснення продажів квитків з маршрутами за межами РФ. В даний час оформлення квитків можливе тільки з вильотом/прильотом з РФ", – йдеться у повідомленні Turkish Airlines.

Таким чином, компанія все ще дозволяє росіянам оформляти квитки за будь-якими маршрутами, але вони обов'язково повинні починатися або закінчуватися в Росії.

При цьому виписаний має бути єдиний квиток на всі сегменти (тобто Москва - Стамбул – Мале). Оформити квиток без російської ділянки не можна.

Наприклад, можна купити єдиний квиток на рейсах Turkish Airlines з декількома сегментами - наприклад, за маршрутом Москва - Стамбул - Мале - Стамбул - Москва або Подгоріца - Стамбул - Казань. Проте окремий квиток на літак Turkish Airlines з Туреччини до іншої країни поза Росією (наприклад, Стамбул – Нью-Йорк або Стамбул – Мале) росіянам купити вже не можна.

Також недоступні такі варіанти без Росії, як квитки Мадрид – Стамбул – Мадрид. Тобто літати на Turkish Airlines поза контуром Росія – Туреччина взагалі не вийде.

При цьому купити квитки у третю країну через Стамбул можна через туроператорів.