БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
773 відвідувача онлайн
Новини Енергетика
2 828 1
газ (7465) Газпром (2406) ціни (2968) Євросоюз (4388)

Ціни на газ у Європі опустилися до $1500 за тисячу кубометрів

Новини БізнесЦензор Енергетика

Ціни на газ у Європі опустилися до $1500 за тисячу кубометрів

Спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах з постачанням на "день уперед" 10 березня на закриття торгів становила 133 євро за МВт-год або близько $1510 за тисячу кубометрів. Порівняно з поперднім торговим днем газ подешевшав на 14,68%.

Як свідчать дані біржі ICE Futures, в ході тогів ціни опускалися до 120 євро за МВт-год або $1366 за тисячу кубометрів.

Зазначимо, 7 березня спотова ціна газу в Європі вранці в понеділок оновила історичний рекорд, взявши планку $3900 за тисячу кубометрів. Однак згодом в той же день біржові ціни скорегувалися до $2980 за тисяч кубометрів.

Ціни на газ у Європі опустилися до $1500 за тисячу кубометрів 01

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И что?
показати весь коментар
10.03.2022 22:07 Відповісти
 
 