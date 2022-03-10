Банк міжнародних розрахунків обмежив доступ центробанку Росії до своїх сервісів

Банк міжнародних розрахунків (Bank for International Settlements, BIS) вирішив призупинити участь центрального банку Росії у своїй діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), який раніше спрямував у BIS відповідне звернення.

Зокрема, BIS обмежив доступ центрального банку Росії до всіх своїх засідань, сервісів та інших видів діяльності.

"Ми щиро вдячні нашим партнерам за долучення до міжнародних санкцій, запроваджених проти держави-агресора", – заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Банк міжнародних розрахунків (Bank for International Settlements, BIS) — міжнародна фінансова організація, до функцій якої входить сприяння співпраці між центральними банками та полегшення міжнародних фінансових розрахунків; крім того, це центр економічних та грошово-кредитних досліджень.

Його засновниками є центральні банки провідних торгових держав.