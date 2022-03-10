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Влада Росії визнала ажіотажний попит населення на гречку

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Влада Росії визнала ажіотажний попит населення на гречку

Російська "Федеральна антимонопольна служба" повідомила про ажіотажний попит на гречку у Росії.

Водночас російські чиновники запевняють, що запасів гречаної крупи в країні достатньо, пишуть російські державні інформагентства.

"В умовах ажіотажного попиту ми зафіксували, що йде скуповування піддонами низки затребуваних товарів – цукру та гречки. У цій ситуації ми перевіряємо всіх виробників-постачальників", – повідомив голова ФАС Максим Шаскольскій.

Він додав, що для врегулювання ситуації ФАС хоче отримати ширші повноваження, що дозволило б чиновникам карати постачальників за надто високу, на їх думку, ціну.

"...тоді можна буде одразу ж дати попередження виробнику чи постачальнику про те, що є монопольно висока ціна. І далі за цим буде, можливо, і оборотний штраф. Такі заходи вживатимуться надалі", – повідомив Шаскольскій.

Він пояснив, що чинне в РФ законодавство забороняє займатися ціновим зловживанням лише тим продавцям і виробникам, які мають домінуюче становище на ринку, але це не стосується посередників, які під час підвищеного попиту також реалізують товар за завищеними цінами.

Автор: Михайло Орлюк
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