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У Москві вирішили створити власну мережу закладів швидкого харчування замість McDonald’s

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У Москві вирішили створити власну мережу закладів швидкого харчування замість McDonald’s

Уряд Москви вирішив виділити 500 мільйонів рублів (близько $3,5 млн) на розвиток нової мережі швидкого харчування, яка замінить ресторани McDonald’s, які призупинили роботу.

Про це повідомив московський мер Сергій Собянін, пишуть російські ЗМІ.

За словами чиновника, нова мережа зможе замінити McDonald’s "протягом півроку, максимум року..., тим більше, що самі продукти харчування поставляються на 99% російськими постачальниками".

Наразі у Москві близько 250 точок McDonald’s. За інформацією Собяніна, вони закрилися на два місяці, однак московський чиновник хоче почати створення нової мережі вже зараз і задіяти в нових ресторанах співробітників, які втратили роботу через закордонні компанії, які припинили діяльність у Росії.

Як повідомлялося, раніше американська корпорація McDonald’s оголосила про рішення тимчасово закрити всі свої 850 ресторанів у Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Водночас компанія продовжить платити своїм 62 тисячам співробітникам в Росії, "які вклали своє серце і душу в наш бренд McDonald’s".

Перед цим мережа McDonald's в Україні зачинила усі ресторани через вторгнення Росії.

Автор: Михайло Орлюк
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2 вагона репи уже на путях з китаю
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10.03.2022 22:30 Відповісти
А котлеты будут лепить из полуфабрикатов - собак у них дохрена бегает по улицам.
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10.03.2022 22:53 Відповісти
Собак жалко, кацапів ні!
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11.03.2022 08:42 Відповісти
mcLopata
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10.03.2022 23:30 Відповісти
 
 