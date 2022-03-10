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Через бойові дії пошкоджено газопровід високого тиску на Донеччині, – Оператор ГТС. ВIДЕО

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Через бойові дії пошкоджено газопровід високого тиску на Донеччині, – Оператор ГТС. ВIДЕО

10 березня внаслідок бойових дій пошкоджено газопровід-відвід високого тиску до газорозподільної станції "Вуглегірська ТЕС".

Як повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України", диспетчери компанії зафіксували значне зниження вхідного тиску в системі о 17:50.

"Цей газопровід-відвід забезпечує транспортування газу до Вуглегірської ТЕС (наразі не використовує газ для виробляння електроенергії) та м. Світлодарськ, в якому проживає понад 12 тисяч мешканців", – зазначається у повідомленні.

Оператор ГТС уточнює, що фахівці компанії вже приступили до локалізації пошкодження, за попередньою оцінкою, газопостачання міста Світлодарськ вдасться зберегти. Обсяг ремонтних робіт наразі уточняється.

Як повідомлялося, 6 березня через обстріли російських військ пошкоджено магістральний газопровід на Донеччині, через це без газу залишилось близько мільйона споживачів у Донецькій та Запорізькій областях. Через бої відновити газопостачання вдалося лише частково.

Автор: Михайло Орлюк
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