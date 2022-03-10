Інфляція в США оновила рекорд за останні 39 років

За даними Міністерства праці США, зростання споживчих цін (індекс CPI) в країні у лютому в річному вираженні прискорилось до 7,9%, порівняно з 7,5% за підсумками січня.

Як відзначає Bloomberg, цей показник співпав із прогнозом аналітиків та є максимальним із січня 1982 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У помісячному вирахуванні індекс CPI у лютому виріс на 0,8%, що також виявилося на рівні прогнозів експертів.

Ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) минулого місяця зросли на 0,5% до січня, а в річному вираженні зростання склало 6,4%.

Прискорення інфляції зумовлене зростанням цін на енергоносії, а також нестачею робочих кадрів, збільшенням попиту і перебоями в глобальних ланцюжках поставок, зазначає Trading Economics.

Минулого місяця енергоресурси подорожчали на 25,6% у річному вираженні (після зростання на 27% у січні), у тому числі ціни на бензин підскочили на 38% (+40% у січні).

Темпи зростання цін на житло прискорилися до 4,7% з 4,4%, на продукти харчування – до рекордних з липня 1981 року 7,9% із січневих 7%, на нові автомобілі – до 12,4% з 12,2% . Вживані легкові та вантажні автомобілі зросли у ціні на 41,2% після підвищення на 40,5% у січні.

Коментуючи ці дані президент США Джо Байден пов'язав зростання цін у країні з військовою агресією РФ проти України.

"Сьогоднішні дані щодо інфляції – нагадування про те, що бюджети американців під ударом через зростання цін... Важливим фактором, що прискорив цього місяця інфляцію, є зростання цін на пальне, енергоресурси, оскільки ринки реагують на агресивні дії Росії", – йдеться у заяві Байдена, поширеній у четвер Білим домом.