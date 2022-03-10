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Кабмін передав імпортерів зброї в пряме підпорядкування Міністерства оборони

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Кабмін передав імпортерів зброї в пряме підпорядкування Міністерства оборони

Кабінет міністрів передав державні підприємства, що займаються імпортом та експортом озброєнь, від концерну "Укроборонпром" Міністерству оборони.

Відповідна постанова №237 від 9 березня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Постановою виключаються із складу концерну "Укроборонпром" державне підприємство "Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес", державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" та її дочірнє підприємство Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство "Спецтехноекспорт". Ці три підприємства передаються до сфери управління Міністерства оборони.

Автор: Михайло Орлюк
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